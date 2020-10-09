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بفضل ميسي.. الأرجنتين تفلت بأول 3 نقاط في تصفيات المونديال

9
OCTOBER
2020
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اقتنصت الأرجنتين 3 نقاط مهمة في مستهل مشوارها بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد فوز صعب على ضيفتها الإكوادور بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، الخميس.
وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سددها نجم برشلونة الإسباني ببراعة، فيما أغلقت كافة الطرق الأخرى للوصول إلى مرمى ألكسندر دومينغيز حارس الضيوف.
واهتزت المدرجات الخالية بهتاف "ميسي.. ميسي" في الدقيقة 12، عندما منح اللاعب الفذ التقدم لمنتخب بلاده بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها لوكاس أوكامبوس، إذ لجأ الاتحاد الأرجنتيني لمكبرات الصوت من أجل صنع الأجواء داخل ملعب "بومبونيرا".
 
وخسرت الأرجنتين مرة واحدة في آخر 8 مواجهات ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم، ورغم فشلها في تعزيز تقدمها لم تتعرض للخطر أمام نظيرتها المتواضعة.
 
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم 10 منتخبات إلى نهائيات المونديال المقرر في قطر مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا.
 
وفي وقت سابق، نجحت أوروغواي في تخطي ضيفتها تشيلي بنتيجة 2-1، في لقاء مثير حسمه هدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
وتقدمت أوروغواي قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما نفذ لويس سواريز ركلة جزاء، فيما أدرك ألكسيس سانشيز التعادل لتشيلي في الدقيقة 55، قبل أن يهز البديل ماكسي غوميز الشباك في الوقت القاتل مانحا الفوز لأصحاب الأرض.
 
وتعادلت باراغوي 2-2 مع ضيفتها بيرو في مباراة جاءت كل أهدافها في الشوط الثاني.
 
ومنح أندريه كارييو التقدم لبيرو في الدقيقة 53، لكن باراغواي انتفضت بثنائية أنخيل روميرو، ثم أدرك كارييو التعادل للفريق الضيف قبل 5 دقائق من النهاية.
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