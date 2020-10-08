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بوشماوي أول تونسي يترشح لمنصب رئيس الكاف

8
OCTOBER
2020
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أعلن التونسي طارق بوشماوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقديم ترشحه للمنافسة على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في انتخابات الجمعية العمومية غير العادية، المقرر إقامتها في العاصمة المغربية الرباط في 12 مارس 2021.
 
وقال بوشماوي في رسالة توجه بها للاتحاد التونسي لكرة القدم وتناقلتها وسائل الإعلام: "قررت الترشح لانتخابات منصب رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، وأرجو الحصول على دعمكم ومساندتكم لضمان أوفر حظوظ النجاح."
 
وتابع: "ترشحي يتجاوز التزامي الشخصي تجاه الكرة الإفريقية ليشمل الهدف في تعزيز مكانة تونس في القارة الإفريقية".
 
وكان بوشماوي قد التقى بوزير الرياضة التونسي كمال دقيش للإعلان رسميا عن إيداع ملف ترشحه وطلب دعم السلطات التونسية في المعترك الانتخابي.
 
وقال بوشماوي، الذي يشغل أيضا عضوية  اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة: "أعتبر هذا الاستحقاق فرضة تاريخية أمام تونس لترؤس هذا الهيكل الرياضي الكبير، والدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية في مناخ يزداد تعقيدا يوما بعد يوم."
 
وفي السياق ذاته، نشرت وزارة الرياضة التونسية، يوم الاثنين، بيانا رسميا عبرت فيه عن مساندتها ترشح ممثل تونس لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح تونس.
 
وتابع البيان أن وزير الرياضة كمال دقيش يعلن "دعمه اللامشروط لكل المبادرات التي من شأنها أن ترفع راية تونس إفريقيا ودوليا في كل المجالات والقطاعات وذلك تأسيسا للديبلوماسية الرياضية وتعزيزا لتمثيلية تونس في الهياكل الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا."
 
وطارق بوشماوي (54 عاما) هو رجل أعمال ومسؤول رياضي، وعضو حالي بالاتحادين الدولي والإفريقي للعبة، شغل منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم من 2011 وحتى 2013 كما تولى مناصب عدة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة وهو أول تونسي يتقدم للمنافسة على رئاسة "كاف".
 
 وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشحات لمنصب رئيس الاتحاد القاري للعبة وأعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك في أعقاب الجمعية العمومية غير العادية التي ينتظر أن يشارك فيها 54 اتحادا محليا لكرة القدم سيتولون انتخاب رئيس جديد خلفا للملغاشي أحمد أحمد الذي أعلن بدوره تقديم ترشحه بهدف الفوز بولاية ثانية بعد 2017.
 
هذا ويتم غلق آجال الترشحات يوم 12 نوفمبر المقبل على أن يتم الحسم نهائيا في قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة يوم 11 يناير 2021.
 
وتنص القوانين الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن كل مرشح لرئاسة "كاف" يكون مطالبا بالحصول على ثلاث تزكيات من ثلاثة اتحادات محلية من بينها اتحاد بلاده وهو ما يستوجب على طارق بوشماوي أن يحصل على تزكية من رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء لاستكمال شروط ترشحه.
 
وترددت معلومات مقربة من رئيس الاتحاد التونسي تفيد بأن الجريء لن يدعم بوشماوي في انتخابات 12 مارس 2021، وذلك بسبب خلافات بين الرجلين حول مكانة تونس في "كاف"، عندما تولى الأخير مناصب عدة في الهيكل الكروي القاري.
 
غير أن رئيس الاتحاد التونسي صرح في وقت سابق أنه سيدرس إمكانية دعم طارق بوشماوي لتمثيل تونس في المعترك الانتخابي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وأنه لن يتردد في مساندته في حال اقتضت مصلحة البلاد ذلك.
 
جدير بالذكر أن التونسي طارق بوشماوي والملغاشي أحمد أحمد الرئيس الحالي لـ "كاف" أعلنا ترشحيهما لانتخابات الرئاسة فيما تداولت تقارير إعلامية التحاق المصري هاني أبو ريدة بالسباق الانتخابي.
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