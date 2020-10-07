النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الخامس للسرعة الأحد

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يقفل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 9 تشرين الأول الجاري باب المشاركة في السباق الخامس للسرعة(سبيد تيست) الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأحد الواقع فيه 11 تشرين الأول الجاري في كازينو لبنان.

ويندرج السباق في اطار الجولة الخامسة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.وتتواصل عملية تسجيل السائقين المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم بالكسليك على ان يعلن النادي عن اسماء المشاركين وسياراتهم عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 10 تشرين الأول الجاري.

وسيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري بين الساعة السابعة والربع والثامنة من صباح الأحد .ويتضمّن السباق ثلاث طلعات رسمية ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحأً على ان توزّع الجوائز على الفائزين والفائزات عند الساعة الواحدة بعد الظهر في ظل اجراءات وقاية صارمة سيتخذها النادي المنظّم من وباء "كورونا".