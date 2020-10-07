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شفارتسمان يطيح بتييم من "رولان غاروس" بعد مباراة ماراثونية

7
OCTOBER
2020
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حقق الأرجنتيني دييغو شفارتسمان إنجازا شخصيا ببلوغه الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولات الكبرى، وذلك بعد إقصائه النمساوي دومينيك تييم في بطولة فرنسا المفتوحة.
 
وحجز شفارتسمان المصنف 12، تذكرة العبور إلى نصف نهائي فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، اليوم الثلاثاء، بعدما تغلب على تييم، المصنف ثالثا ووصيف بطل العامين الماضيين، بنتيجة 7-6، و5-7، و6-7، و7-6، و6-2، في مباراة ماراثونية استغرقت أكثر من خمس ساعات.
 
 
ولم يسبق لابن الـ28 عاما أن ذهب أبعد من الدور ربع النهائي في "الغراند سلام"، حيث توقف مشواره ثلاث مرات سابقا، أعوام 2017 و2019 في فلاشينغ ميدوز الأمريكية، و2018 في "رولان غاروس" بالذات.
 
وحرم الأرجنتيني منافسه النمساوي، القادم من أول تتويج له في "الغراند سلام" بعد فوزه الشهر الماضي على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي "فلاشينغ ميدوز"، من بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للعام الخامس تواليا، ومحاولة تعويض خسارته نهائي العامين الماضيين أمام الإسباني رافائيل نادال، الذي سيكون الخصم المقبل لشفارتسمان في دور الأربعة، في حال تجاوزه الإيطالي يانيك سينر خلال المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
روسيا اليوم
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