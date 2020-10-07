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نادال يبلغ قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

7
OCTOBER
2020
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نجح اللاعب الإسباني رفائيل نادال، الذي يعد ملك الملاعب الرملية، في تجاوز أول اختبار حقيقي له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام.
 
فقد تمكن نادال من الفوز على الإيطالي الصاعد يانيك سينر بثلاث مجموعات دون مقابل وبواقع 7-6 و6-4 و6-1 ليواصل بذلك سعيه نحو إحراز لقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى.
 
وبذل اللاعب الإسباني، الذي يتطلع أيضا لمعادلة رقم روجر فيدرر القياسي وتحقيق 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، جهدا كبيرا أمام سينر، البالغ من العمر 19 عاما، وهو شيء نادرا ما تعرض له من قبل، وفقا لرويترز.
 
وبذلك يضرب نادال موعدا في الدور قبل النهائي مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، الذي سبق أن هزمه في دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة الشهر الماضي.
 
وصنعت انتصارات نادال 97 السابقة في رولان غاروس الفارق في اللحظات المهمة، وعوض اللاعب الإسباني خسارة شوط إرساله في أول مجموعتين.
 
وأكد سينر، وهو أول لاعب يشارك لأول مرة في فرنسا المفتوحة ويبلغ دور الثمانية منذ نادال في 2005، قدراته الضخمة لكنه افتقر للتماسك عندما تطلب الأمر.
 
وكان الأرجنتيني شوارتزمان تفوق على النمساوي دومينيك تيم في مباراة ماراثونية استغرقت 5 ساعات ليبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة كبرى في فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 7-6 و5-7 و6-7 و7-6 و6-2 اليوم الثلاثاء.
 
ولم يسبق لشوارتزمان الفوز على لاعب من المصنفين الخمسة الأوائل في بطولة كبرى، وخسر في آخر 3 مواجهات في دور الثمانية لكنه قدم عرضا رائعا ليحقق هذا الانجاز.
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