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ليكرز يرد بقوة على هيت ويتقدم 3-1 بنهائي السلة الأميركي

7
OCTOBER
2020
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رد فريق لوس أنجلوس ليكرز، فجر اليوم الأربعاء، بقوة على فريق ميامي هيت في نهائي كرة السلة الأميركي، وتقدم بثلاث مباريات مقابل واحدة، من أصل 7 مباريات محتملة.
 
وتجاوز نجم الليكرز ليبرون جيمس بداية باهتة وسجل أنطوني ديفيز ثلاثية حاسمة ليتغلب لوس أنجلوس ليكرز في نهاية المباراة على ميامي هيت بواقع 102-96 ويتقدم 3-1 في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
 
ودخل هيت المباراة بعد انتصاره في المواجهة السابقة ولعب بثقة في البداية، ونجح جيمي باتلر في التسجيل من محاولاته الخمس للتصويب ومن بينها رمية في اللحظة الأخيرة من الربع الأول ليقلص تقدم ليكرز إلى 27-22.
 
وأحبط دفاع ميامي القوي ليكرز في الربع الثاني المتقلب وأنهى ميامي هيت الشوط الأول متأخرا بنقطتين فقط بعد تصويبة من تايلر هيرو، بحسب رويترز.
 
 واكتفى ليبرون جيمس بتسجيل 8 نقاط وفقد الكرة 5 مرات في الشوط الأول، غير أن أداءه تحسن كثيرا في الشوط الثاني، وأنهى المباراة مسجلا 28 نقطة من بينها تصويبة تعرض خلالها لإعاقة بعد أن عادل هيت النتيجة 83-83 مع تبقي 6 دقائق و22 ثانية على النهاية.
 
وقبل أقل من دقيقة واحدة على النهاية، سجل ديفيز ثلاثية من مسافة بعيدة ليزيد من تقدم فريقه إلى 9 نقاط، ثم تصدى لمحاولة من باتلر ليؤكد الانتصار ويضع ليكرز على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب لأول مرة منذ 2010.
 
وكان الليكرز فاز في المباراة الأولى بواقع 116-98، وفي الثانية 124-114، بينما خسر الثالثة 115-104، قبل أن يحسم الرابعة لمصلحته 102-96.
 
هذا وستقام المباراة الخامسة يوم الجمعة المقبل، فإذا نجح الليكرز في الفوز بها فإنه سيحسم اللقب بشكل نهائي، دون أن يضطر لحوض باقي اللقاءات.
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