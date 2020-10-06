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رسميا.. يوفنتوس يبرم صفقة كبيرة قبل ساعات من إقفال سوق الانتقالات

6
OCTOBER
2020
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تعاقد يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع فيدريكو كييزا، الذي تألق مع المنافس فيورنتينا، مقابل 50 مليون يورو، قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات، اليوم الاثنين.
 
وقال يوفنتوس، إنه ضم الإيطالي كييزا على سبيل الإعارة لموسمين مقابل عشرة ملايين يورو مع وجوب الشراء بعد ذلك مقابل 40 مليون يورو إضافة إلى عشرة ملايين مكافآت للأداء.
 
ورغم أن كييزا كان لاعبا محوريا في فيورنتينا، سيتعين عليه القتال على مركزه في يوفنتوس، في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، والإسباني ألفارو موراتا، والإيطالي فيدريكو برنارديسكي، لاعب فيورنتينا السابق.
 
ونشأ كييزا (22 عاما)، في صفوف فيورنتينا، وهو نجل اللاعب السابق إنريكو كييزا، الذي كان ضمن تشكيلة فيورنتينا الفائزة بآخر لقب كبير للنادي في كأس إيطاليا في العام 2001.
 
وبدأ كييزا مسيرته الاحترافية مع فيورنتينا في 2016، وخاض 153 مباراة سجل خلالها 34 هدفا، كما لعب 19 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وسجل هدفا.
 
وأصبح كييزا رابع لاعب ينضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، القادم من برشلونة، وموراتا المنضم من أتلتيكو مدريد، ولاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني القادم من شالكه.
روسيا اليوم
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