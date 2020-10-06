بعد سقوط ليفربول بسباعية.. كلوب يُفضح من أقرب مقربيه

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خرج الصربي زيليكو بوفاتش، المدير الرياضي الحالي لنادي دينامو موسكو، والمساعد السابق لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بتصريح مفاجئ، زعم فيه أن المدرب الألماني مدين له بنجاحه.

وقال بوفاتش، الذي كان أقرب المقربين لكلوب قبل أن يغادر ليفربول بشكل مفاجئ في أبريل 2018 دون أن يكشف حينها المدرب الألماني أو مساعده السابق عن أسباب كسر صداقة وقصة نجاح عمرها 18 عاما، قال في مقابلة عبر قناة "يوتيوب": "بشكل عام، شعرت طوال هذه السنوات الثماني عشرة وكأنني مسؤول" على الأندية التي ساعد فيها كلوب على تدريبها (ماينز، ودورتموند، وليفربول).

وأضاف: "عندما كنت أعمل مع كلوب لم يكن لدي اهتمام بإجراء مقابلات صحفية، بخلاف ذلك كنت أقوم بعملي، حاولت أن أجعل الفريق ينجح وينمو، لكنني بقيت في الظل".

وأقر بوفاتش بعدم تهنئته كلوب على تتويجه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث قال في هذا الصدد: "لم أهنئ كلوب على اللقب. كنت سعيدا من أجل ليفربول والمشجعين واللاعبين. لكنني لم أهنئه".

وأكمل: "قمت (عندما كان مساعدا لكلوب) بكل وظائف التي يقوم بها المدرب الرئيسي، ما عدا مخاطبة اللاعبين وإجراء المقابلات العامة. بخلاف ذلك، كل المهام كانت تقع على عاتقي، وحاولت التأثير على الفريق قدر الإمكان من أجل تحقيق النجاح. ومع ذلك، لم أكن أبحث عن الأضواء".

وجاءت تصريحات بوفاتش بعد ساعات قليلة من الخسارة المدوية التي تكبدها نادي ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا، بنتيجة 7-2، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.