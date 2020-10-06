انتخابات تزكية في اتحاد التزلج فريدي كيروز رئيساً ولورا نصّار أمينة السر وحضور 24 ناد من اصل 28

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انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بالتزكية برئاسة فريدي كيروز خلال الجمعية العمومية الانتخابية الاستثنائية التي عقدت في فندق "رستن"(معاملتين).وحضر نائب رئيس اللجنة الأولمبية جورج زيدان ممثلاً اللجنة ، ناجي حمّود ممثلاً وزارة الشباب والرياضة،مندوبو 24 ناد يحق لها التصويت من أصل 28 ورجال صحافة واعلام.

واتّخذ اتحاد التزلج اجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا .

وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعية عمومية سنوية عادية ترأسها نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز واستُهلّت بالنشيد الوطني اللبناني فالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا انفجار مرفأ بيروت وحداداً على رئيس نادي بزعون الراحل جان الطبش.ثم رحّب سليم كيروز بالحاضرين وعلى رأسهم ممثلي اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة .ثم أعلن امين عام الاتحاد فريدي كيروز عن حضور 24 ناد من اصل 28 يحق لها التصويت وبذلك يكون النصاب القانوني مؤمناً.ثم تلا كيروز محضر الجمعية العمومية السابقة وجرى التصديق عليه بالاجماع وتلا البيان الاداري وجرى التصديق عليه بالاجماع ايضاً.بدوره تلا أمين الصندوق يوسف شامل خليل البيان المالي وتمّ التصديق عليه بالاجماع وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.كما جرى اقرار الموازنة المرتقبة لعام 2021 وروزنامة موسم 2020-2021.

ثم أنتقل الحاضرون الى الجلسة الاستثنائية الانتخابية وترأسها أكبر مندوبي الأندية سناً نيشان همامجيان منوهاّ بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الادارية للاتحاد خلال ولايتها في تطوير لعبة التزلّج على الثلج .ثم أعلن عن وجود 14 مرشحاً لملء المقاعد الأحد عشر داخل اللجنة الادارية ومعلناً انسحاب ثلاثة مرشحين بهدف الوصول الى انتخابات تزكية .والمرشحون المنسحبون هم فيليب أبي سمعان وفابيان الأسمر وزيد بطيش .ثم اعلن همامجيان فوز المرشحين ال11 بالتزكية وسط تصفيق الحاضرين.

فريدي كيروز

بدوره القى فريدي كيروز كلمة شكر فيها رئيس اللجنة الأولمبية جان همام واعضاء اللجنة الاولمبية على جهودهم كما شكر وزارة الشباب والرياضة مؤكداً ان عائلة التزلج ستظل موحّدة ولن تكون ابداً مقسّمة مناطقياً ومشيراً الى ان اللجنة الادارية الجديدة ستواصل مسيرة تطوير لعبة التزلّج بهمّة وجهود الجميع .كما وجّه الشكر الى رؤساء محطات التزلج على التعاون المثمر والشكر الخاص الى الرئيس السابق للاتحاد شربل سلامة الذي ترأس الاتحاد لولايتين متتاليتين "والذي قدّم الكثير وسيظل الى جانب عائلة اللعبة والاتحاد".كما شكر كيروز مسؤولي المكاتب الرياضية في الأحزاب والتيارات السياسية الذين سعوا الى التوافق والتزكية وهذا ما حصل.واعتبر كيروز ان من مهام اللجنة الادارية للاتحاد مواصلة تطوير اللعبة وبذل الجهد الاستثنائي في هذه الظروف آملاً زوال وباء كورونا لتعود الأمور الى نصابها والى طبيعتها .وفي الختام،وجّه كيروز الشكر الى رجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون أخبار اللعبة .

توزيع المناصب

ثم عقد الأعضاء الفائزون بالتزكية جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:فريدي كيروز(رئيساً)،سليم كيروز وفكتور ابو سعد وناجي خليل(نواب الرئيس)، لورا نصار(أمينة السر)،ريمون سكر(اميناً للصندوق)،شاديا مبارك(محاسبة)،زينة دريان(رئيسة اللجنة الفنية)،روبير كيروز(مديراً للمنتخبات الوطنية)،يوسف شامل خليل (مندوب الاتحاد اللبناني لدى الاتحادين الدولي والآسيوي ومساعداً لأمينة السر)، وليد ضاهر(مساعداً لأمين الصندوق).