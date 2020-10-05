صلاح يسجل هدفا بطعم العلقم

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فاجأ فريق أستون فيلا ضيفه ليفربول بتقدمه عليه (4-1) في الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم أولي واتكينز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك "الريدز" في الدقائق (4، و23، و39)، بينما سجله زميله جون ماكغين هدفا في الدقيقة 35 من تمريرة المصري محمود حسن "تريزيغه".

وسجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ووفقا للاحصاءات فإن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ليفربول 4 أهداف في الشوط الأول في "البريميرليغ".