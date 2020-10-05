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متذرعا بكورونا.. نابولي يتغيب عن مباراة يوفنتوس

5
OCTOBER
2020
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تغيب نابولي، الأحد، عن الحضور إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لمواجهة يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متذرعا بفيروس كورونا المستجد.
وسيؤدي التغيب إلى اعتبار نابولي خاسرا صفر-3 بحسب لوائح رابطة الدوري المستمدة من قوانين الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا).
 
وتواجد لاعبو يوفنتوس على أرض الملعب وأجروا تمارين الإحماء المعتادة قبل المباراة كما حضر الطاقم التحكيمي.
 
وأعلن النادي الجنوبي السبت أن نتيجة لاعبين في صفوفه جاءت إيجابية بـ"كوفيد-19" وهما المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي، في ظل تقارير تتحدث عن إصابة مدرب الفريق جينارو غاتوسو أيضا، وهو ما نفاه النادي في تغريدة نشرها قبل ساعات على "تويتر".
 
وقال فيها "الأخبار المتعلقة بإصابة السيد غاتوسو بكوفيد-19 لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "الفريق سيقوم بإجراء المسحات المقبلة غدا (الاثنين)".
 
وكانت الرابطة قررت إقامة المباراة بناء على قوانين "ويفا" التي تنص على ضرورة إقامة أي مباراة في حال تواجد 13 لاعبا سليما صحيا لخوضها من بينهم حارس مرمى، وهو ما يندرج عليه وضع نابولي. لكن السلطات الصحية في المدينة الجنوبية قررت عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس.
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