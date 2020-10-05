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برشلونة تعثر.. وكوتينيو سجل "هدف العودة"

5
OCTOBER
2020
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سجل فيليب كوتينيو هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ عودته إلى برشلونة، ليساعد فريقه على التعادل 1-1 مع ضيفه المتميز إشبيلية، الأحد، ليهدر الفريق الكتالوني أول نقاط تحت قيادة المدرب رونالد كومان.
 
وتقدم إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، مبكرا عبر المهاجم الهولندي لوك دي يونغ بعد أن استغل تشتيتا ضعيفا بالرأس ليسدد بقوة في شباك الحارس نيتو.
 
لكن برشلونة تعادل بعد أقل من دقيقتين عندما تصرف كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخ النادي، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى بايرن ميونيخ، بسرعة مع تمريرة ليونيل ميسي التي غيرت اتجاهها، ووصلت إلى طريقه.
 
وأضاع أنطوان غريزمان فرصة خطيرة لوضع برشلونة في المقدمة، بينما أهدر لاعب الوسط فرينكي دي يونغ فرصة متأخرة في الشوط الثاني من داخل منطقة الجزاء.
 
وكان يمكن لإشبيلية انتزاع الفوز لكن تسديدة المغربي يوسف النصيري غيرت اتجاهها، وارتطمت بالعارضة، قبل أن يخفق في ضربة رأس أمام نيتو.
 
ويملك برشلونة وإشبيلية 7 نقاط من 3 مباريات في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، بينما يتصدر حامل اللقب ريال مدريد الجدول ولديه 10 نقاط من 4 مباريات.
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