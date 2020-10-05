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ريال مدريد يسبق برشلونة.. ويخطف "الصبي المعجزة"

5
OCTOBER
2020
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بعد صراع ومنافسة بين العملاقين الإسبانيين، نجح ريال مدريد في التغلب على برشلونة، وأكمل صفقة التعاقد مع "نجم المستقبل" رافائيل أوبرادور البالغ من العمر 16 عامًا.
 
ووفقا لما أوردته صحيفة "ماركا"، الاثنين، يعد الظهير الأيسر الواعد، الذي تم التعاقد معه من ريال مايوركا، أحد أكثر اللاعبين الصاعدين موهبة، ويتوقع له المراقبون أن يحلق بعيدا في عالم كرة القدم الإسبانية.
 
ووضع ريال مدريد أوبرادور على "راداره" منذ سنوات، لكنه أسرع إلى إنهاء إجراءات التعاقد معه مؤخرا، بعد احتدام السباق على توقيعه خلال الأسابيع الأخيرة.
 
وكان برشلونة، الغريم الأزلي، بين تلك الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع أوبرادور، لكن رغبة اللاعب كانت العامل الحاسم بعدما أكد عشقه للوس بلانكوس.
 
ويمتلك ريال مدريد تاريخا حافلا بالتعاقد مع لاعبين من جزر البليار، بوجود بابلو رامون وتشافي سينتس بأكاديمية النادي، والنجم ماركو أسينسيو في الفريق الأول.
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