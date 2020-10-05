ساعة نادال قيمتها مليون و50 ألف دولار

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بعد أن ارتدى ساعة بقيمة 769 ألف دولار أثتاء فوزه بلقب دورة فرنسا المفتوحة للعام الماضي، حمل رافائيل نادال ساعة أكثر إسرافًا خلال الدفاع عن لقبه هذا الأسبوع، ما تسبب في وصف بعض الخبراء لتصرف البطل بأنه استعراض.

تزن ساعة نادال الجديدة التي تبلغ قيمتها مليون وخمسين ألف دولار ثلاثين جراماً، وهي مصنوعة من المعدن الذي غالباً ما يستخدم في السيارات، وهي واحدة من إصدار محدود جداً من بين خمسين تمت صناعتهم.

يمكن لهذه الساعة أن تطفو على الماء وهي خفيفة بما يكفي لإثارة الضحك عند وضعها بين اليد، وفقا لموقع هودينكي المتخصص.