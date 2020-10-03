اتفاقية تعاون بين اتحاد السلة والجامعة الانطونية

A + A -

في اطار الخطة التي وضعها الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة رئيسه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي اكرم حلبي لاعداد جيل من الطلاب لديهم العلم والمعرفة وقادرين على مواجهة التحديات وتأمين فرص عمل، وبهدف المحافظة على إبقاء لعبة كرة السلة كلعبة شعبية رياضية رقم واحد في لبنان وإدخالها الى كل بيت وتشجيع الجميع على ممارستها من قبل الجنسين وتكون ناجحة في جميع المحافل الدولية والاقليمية على صعيد المنافسات وإعداد الموهوبين واكتشافهم وصقلهم ليكونوا نواة المنتخبات في المسابقات الدولية، وقّع حلبي عقد تعاون مع جامعة الآباء الانطونيين ممثلة بشخص رئيسها الاب ميشال الجلخ والتي تحرص بدورها على تحسين جودة التعليم والتدريب وتملك ضمن حرمها ملاعب ومركز للاعداد البدني.

وفي التفاصيل ان اتفاقية التعاون تتضمن الإعداد والتدريب والبحث العلمي وتطوير كرة السلة بشكل عام، حيث تتولى الجامعة اعداد دورات تدريبية في كرة السلة مستوى (1، 2، 3 و4) بإشراف محاضرين أوروبيين ومحليين. كما تنظم دورات إعداد حكام ومراقبين للمباريات باشراف الاتحاد، ودورات للإدارة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد وتنظيم دورات إعداد مدربين في الإعداد البدني مستوى أول ومستوى ثاني ومنح المشاركين في الدورات المعتمدة شهادة مشاركة على ان تحمل كل من شعاري الجامعة والاتحاد.أما الناجحون في الدورات فيحصلون على شهادات مستوى (1، 2، 3 و4) من الاتحاد اللبناني لكرة السلة والاتحاد الفرنسي لكرة السلة (تتولى الجامعة التواصل مع الجهات المعنية في الاتحاد الفرنسي للتوقيع على الشهادات) كما يحصلون على شهادة مصدقة من وزارة التربية.

كما تقوم الجامعة بإجراء الاختبارات للياقة البدنية للاعبي المنتخب الوطني كلّما وجد الاتحاد ضرورة لذلك، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين دون أي بدل مالي. كما تتولى الجامعة اعداد مدربين في اللياقة البدنية لكافة المنتخبات الوطنية دون أي بدل مالي ووفق حاجات الاتحاد. كما تتضمّن الاتفاقية استقبال الاتحاد الطلاب المتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل الجامعة للعمل كمتدربين بشكل مجاني ضمن أجهزة الاتحاد ووفق حاجاته.