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انتخابات اتحاد السباحة في 24 تشرين الأول

2
OCTOBER
2020
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بناءً على قرار اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للسباحة في جلستها العادية رقم ٢ تاريخ ٢٤  ايلول الفائت  والقاضي بدعوة الجمعيتين العموميتين العادية والاستثنائية الى الانعقاد  بناءً على احكام النظام العام والمرسوم 4481 ، تعقد الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٤ تشرين الاول الجاري  الساعة الخامسة عصراً  والجمعية العمومية الاستثنائية يوم السبت ٢٤ تشرين الاول الجاري  الساعة السادسة  في مقر نادي  المون لا سال – عين سعادة . وفي حال لم يكتمل النصاب في جلسة الجمعية العمومية العادية الأولى (اكثر من النصف) تدعى الاندية الى اجتماع ثانٍ بعد اسبوع في نفس المكان والزمان اي السبت ٣١ تشرين الاول الجاري   ويكون النصاب قائماً (بمن حضر)، وفي حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الجمعية العمومية الاستثنائية الأولى (الثلثين) تدعى الاندية الى اجتماع ثانٍ بعد اسبوع في نفس المكان والزمان اي السبت ٣١ تشرين الاول الجاري  ويكون نصاب الجلسة الثانية (أكثر من النصف) وفي حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الجمعية العمومية الاستثنائية الثانية تدعى الاندية الى اجتماع ثالث بعد اسبوع في نفس المكان والزمان اي السبت ٧ تشرين الثاني المقبل  ويكون نصاب الجلسة الثالثة (بمن حضر)،
 
العمومية العادية
 
ان جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية العادية  تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من النظام العام هو كما يلي:  
1- الاطلاع على كتب تفويض مندوبي الجمعيات وتسجيلها. 
2- قراءة محضر جلسة الجمعية العمومية السابقة وتصديقه. 
3- قراءة التقرير الاداري السنوي ومناقشته وتصديقه. 
4- قراءة التقرير المالي ومناقشته وتصديقه. 
5- الاطلاع والموافقة على برنامج نشاطات السنة المقبلة والموازنة  المرتقبة.
6- أمور مختلفة (على ان ترسل الاقتراحات الى أمانة سر الاتحاد قبل ٧٢ ساعة من انعقاد الجمعية العمومية).
على مندوب النادي الذي سيحضر الجمعية العمومية ان يكون مزوداً بكتاب مندوبية موقع من الرئيس وأمين السر بموجب محضر جلسة وان يكون النادي مسدد اشتراكاته لموسم 2019.
 
...والانتخابية
 
وقد حددت اللجنة الادارية جدول اعمال الجمعية العمومية الاستثنائية الانتخابية بما يلي:
1- تسجيل الحضور.
2- قراءة محضر الجلسة السابقة
3- الانتخابات
على مندوب النادي الذي سيحضر الجمعية العمومية ان يكون مزوداً بكتاب مندوبية موقع من الرئيس وأمين السر بموجب محضر جلسة وان يكون النادي مسدد اشتراكاته  لموسم 2019 . 
 
 
يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد:
 
1. ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. (صورة عن الهوية – اخراج قيد فردي - ...).
2. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر).
3. ألا يكون عضواً في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر.
4. يحق للجمعية الواحدة إما:
• ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية والمصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد.
• المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين.
على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قراراً بالمصادقة على هذا الترشيح.
وتقدّم طلبات  الترشيح في مهله اقصاها يوم الاربعاء ٢١ تشرين الأول الجاري    الساعة.١٣.٠٠ في مقر الاتحاد  المؤقت - سن الفيل ، مرفق بسجل عدلي وصورة عن الهوية اللبنانية او اخراج قيد.
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