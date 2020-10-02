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السباق الثالث لتسلّق الهضبة هذا الأحد في المريجات (البقاع) من تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة

2
OCTOBER
2020
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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة عن مشاركة 27 سيارة في السباق الثالث لتسلّق الهضية الذي سينظمه الأحد 4 تشرين الأول الجاري في المريجات(البقاع) بعد اقفال باب التسجيل .ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة للعام الجاري.
وفي ما يلي اسماء السائقين وسياراتهم:
1-جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
2-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
3-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6
4-غارو هاروتيونيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7
5-سليمان جلخ(سيلو) على كروس كار
6-جرجس ضرغام على بي أم دبليو ام 3
7-رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
8-جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
9-شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
10-ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
11-ماتيو روبواسون على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
12- جوني معتوق على كروس كار
13-......................................................................
14-فؤاد فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
15-أحمد خالد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
16-دافيد مزهر على رينو كليو 
17- الياس الدهني على سيتروين دي أس 3
18-سيرج عقيقي على بيجو 208
19-كارل رزق على سوزوكي سويفت 1.6
20-سامر مخيبر على رينو كليو
21-لارا الحلو على بي ام دبيلو 330  سي أي
22-شفيق سعادة على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
23-الياس حداد على رينو كليو
24-نبيه نادر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
25-انطوني داغر على كروس كار
26-طارق جابر على رينو كليو
27-دانيال ترزين على سكودا فابيا 1.6
28-جو كفوري كروس كار
وسيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري بين الساعة 7.30 و8.30 من صباح الاحد على ان تقام ثلاث طلعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً.وستجري عملية توزيع الجوائز على الفائزين عند الساعة الواحدة.
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