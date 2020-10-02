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بـ21 مليون يورو.. برشلونة يعلن ضم "المراهق الأميركي"

2
OCTOBER
2020
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بعد مفاوضات مطولة امتدت على مدار أسابيع، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، ضم المدافع الأميركي سيرجينو ديست قادما من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.
 
وتمت الصفقة مقابل 21 مليون يورو فضلا عن 5 ملايين إضافية وفقا لأداء اللاعب صاحب الـ19 عاما، مع شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
 
وسيرتدي ديست القميص رقم 2 مع برشلونة، وفق صور نشرتها حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبزغ نجم ديست بسرعة مع أياكس من انضمامه إلى النادي عام 2018، وسيلحق بزميله فرانكي دي يونغ الذي انضم إلى "كامب نو" الموسم الماضي من النادي الهولندي.
 
وبدأ المراهق اللعب للفريق الأول لأياكس الموسم الماضي، وظهر 38 مرة سجل خلالها هدفين، علما أنه خاض 3 مباريات دولية مع المنتخب الأميركي.
 
وبإمكان ديست اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، ويعد أبرز المواهب الواعدة في الدوري الهولندي.
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