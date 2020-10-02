النصيري يقود إشبيلية إلى "فوز قاتل"

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قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى "فوز قاتل" على ضيفه ليفانتي، بهدف وحيد سجله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحقق فريقه انتصاره الثاني في الدوري الإسباني منذ مطلع الموسم.

وكان إشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، استهل الموسم المحلي بفوز خارج ملعبه على قادش 3-1 الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى الأحد الماضي، فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن خيتافي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

وكان إشبيلية غاب عن المرحلة الأولى بعد أن منحته الرابطة الإسبانية راحة إضافية، لمشاركته في المسابقة القارية التي توج بها على حساب إنتر ميلان الإيطالي 3-2.

وسيطر إشبيلية على مجريات اللعب طوال الدقائق التسعين، وسجل له منير الحدادي هدفا لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 67.

وقبل النهاية بثوان، نجح النصيري في التسجيل بتسديدة رأسية متقنة.

وفي مباراة ثانية، سقط أتلتيك بلباو على أرضه أمام قادش بهدف وحيد سجله أوناي لوبيز خطأ في مرمى فريقه (57)، علما أن الحكم طرد لاعبين للفائز هما كارلوس أكابو (48) ثم ألفارو نيغريد (78) من دون أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل.