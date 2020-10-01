سلة: سكوادرا، الدامور، هوبس والتضامن حراجل في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية و" الثلاثيّات"

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استضاف كل من "سكوادرا سبورتيفا، نادي إنماء الدامور، هوبس بيروت والتضامن حراجل / براينرز" على أرضه مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم عضو اللجنة الأولمبية ورئيس نادي هوبس جاسم قانصوه، المدرب الوطني باتريك سابا ورئيس بلدية الدامور جو رزق الله.

واعتبر قانصوه "أنّ المبادرة التي قامت بها سبورتس مانيا كانت ضرورية، مشيراً إلى أن لبنان يعاني من مشاكل كثيرة ما ينعكس سلباً على الوضع النفسي للمواطنين وبالتالي أصبحوا بحاجة الى فسحة أمل ايجابية مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة على هذا الصعيد ومشدداً على مراعاة شروط التباعد الإجتماعي في الحدث الرياضي أملاً أن تتحسن الأوضاع في القريب العاجل."

ومن جهته، أكّد رئيس نادي إنماء الدامور جو رزق الله "أنّ الوضع الإقتصادي والصحي يؤثر على القطاع الرياضي، منوها بجهود الشركة المنظمة لهذا الحدث الرياضي السلوي التي انعشت الجوّ الرياضي في الملاعب مجدداً بعد فترة من الغياب بسبب جائحة كورونا."

وإعتبر رئيس نادي التضامن حراجل نديم زغيب "أنّ هذه البطولة هي فرصة لكل لاعب كي يظهر مهاراته وقدراته في اللعبة التي يصعب عليه اظهارها في المباريات العادية. وأشار إلى أنّ هدف النادي هو تخريج لاعبين من حراجل الى كل لبنان وهذا ما تساعد عليه الدورة من خلال تأهل فائزين من كل فئة الى بطولة لبنان لمواجهة باقي الأكاديميات."

وتبارى المشاركون في كل أكاديميّة في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وقد تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل اكاديمية إلى بطولة لبنان العام لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.