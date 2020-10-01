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نيمار "يفلت".. خبر سعيد بعد صدمة الـ34 مليون يورو

1
OCTOBER
2020
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بعد ساعات من نبأ سيء قد يكلفه عشرات الملايين، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الأربعاء، عدم معاقبة نجم باريس سان جرمان الدولي الفرنسي نيمار دا سيلفا، المتهم بتبادل التصريحات العنصرية مع مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونساليس،  خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي في 13 سبتمبر الحالي.
 
واتُهم النجم البرازيلي بتبادل تصريحات عنصرية، ومعادية للمثليين، تجاه غونساليس، ومدافع مرسيليا الآخر الياباني هيروكي ساكاي، فيما ادعى المهاجم البرازيلي أن قلب الدفاع الإسباني وصفه بـ"القرد".
 
وقالت الرابطة "ذكرت لجنة التأديب أنه ليس لديها أدلة كافية تسمح لها بإثبات جوهر الحقائق المتعلقة باللغة التمييزية".
 
وشهد "الكلاسيكو الفرنسي" توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين، أرغم الحكم على إشهار البطاقة الصفراء 5 مرات في الشوط الاول، و9 في الثاني.
 
وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة، الأخيرة من الوقت بدل الضائع، باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان أمافي ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد نيمار لضربه غونزاليس من دون كرة لحظة الاشتباك.
 
وأوقف نيمار وباريديس مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء، وكورزاوا 6 مباريات وأمافي 3 مباريات، فيما أوقف الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا 4 مباريات بسبب بصقه على غونزاليس.
 
وبحسب مشاهد بثتها شبكة "تيليفوت"، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى حكم المباراة، مكررا في عدة مناسبات "العنصرية، لا"، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.
 
ثم قال نيمار للحكم الرابع، وهو يغادر ملعب بارك دي برانس "انظروا إلى العنصري! لهذا ضربته!"، قبل أن يغرد لاحقا على تويتر "أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه".
 
وأضاف في تغريدة أخرى "من السهل أن يظهر الفار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) +عدائيتي+. الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني بـ+القرد ابن (..)+. أرغب برؤية ذلك! إذا قمت بـ+كارّيتيليا+ (مراوغة مذلّة للمدافعين) تعاقبونني. لصفعة، أنا أُطرد. وهم؟ ماذا في ذلك"؟
 
وكان نيمار قد تلقى ضربة "قضائية" قاصمة، في وقت سابق الأربعاء، حيث وضعته هيئة الضرائب الإسبانية على "القائمة السوداء" بديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت على موقع الهيئة.
 
وتصدر اسم نيمار الذي لعب مع برشلونة بين 2013 و2017 قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات، حيث يبلغ دينه 34.6 مليون يورو ويعد الأعلى بين جميع "المدينين"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "فرانس برس".
 
وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي، أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو، في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية حتى الآن.
 
وتضم الوثيقة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين" آلاف الأفراد والشركات التي لديها "ديون بأكثر من مليون يورو"، حسبما أفادت سلطات الضرائب الإسبانية.
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