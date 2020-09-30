انتخابات اتحاد الكونغ فو في 17 تشرين الأول 2020

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دعت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للوو شو كونغ فو الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعية العمومية لانتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت الواقع فيه 17 تشرين الأول 2020 في" KOOZ SPACE" اليرزة – بعبدا قرب مدرسة سيدة الجمهور.

يحدّد نصاب الجلسة بثلثي الأعضاء.وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى، تؤجّل الجلسة الى الاسبوع التالي في نفس المكان والزمان دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية ويكون النصاب في الجلسة الثانية الأكثرية المطلقة.

وفي حال عدم تأمّن النصاب في الجلسة الثانية، تعقد جلسة ثالثة في الاسبوع الذي يلي الجلسة الثانية في نفس المكان والزمان دون توجيه دعوة ثالثة وتعتبر قانونية بمن حضر.

وفي سياق متّصل، انطلقت عملية الترشيح السبت الفائت الواقع فيه 26 ايلول 2020 وتنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 14 تشرين الأول 2020 (ثلاثة ايام قبل موعد الجلسة الاولى )، وتقدم الطلبات الى أمين السر بسام نهرا على البريد الالكتروني:

nohra.bassam@gmail.com

وستنشر الهيئة الادارية لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مقر الاتحاد في اليوم التالي لاقفال مهلة التراشيح.

شروط الترشيح

وفي ما يلي شروط الترشيح:

1. - ان يكون لبنانياً قد اتم الثامنة عشر من عمره (ارفاق اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية).

2. – ان يكون متمتعاً بجقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شانية ( ارفاق سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة شهر)

3. - ان لا يكون عضواً في هيئة ادارية لاتحاد آخر ( رياضي – كشفي – شبابي)

4. - ان يحصل على مصادقة واحدة على ترشيحه ( ختم طلب الترشيح مع ذكر عبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار المصادقة مع توقيع رئيس الجمعية وامين سرها على الطلب وتحت العبارة المذكورة)

ويشترط في مندوب الجمعية للجلسة ما يلي:

1. - ان يكون عضواً في الجمعية الادارية ومزوداً بتفويض رسمي منها على ان يكون هذا التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها ومرفق بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الجمعية قرار التفويض

2. - ان يكون مزودا بنسخة صالحة عن الافادة الادارية مصدقة من الوزارة.