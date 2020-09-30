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بعد الخسارة الثالثة.. مدير فولهام يعتذر

30
SEPTEMBER
2020
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قدم مدير فولهام الإنجليزي، توني خان، اعتذاره إلى جماهير النادي، بعد الخسارة القاسية التي مني بها أمام أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وكان الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز قد خسر، الاثنين، على أرضه بنتيجة 3- صفر، أمام أستون فيلا. وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق فولهام هذا الموسم، مما جعلته يقبع في المرتبة الأخيرة بالدوري الممتاز.
 
وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن خان تعهد بإبرام صفقات جديدة لإنعاش آمال البقاء في دوري الأضواء. وصعد فولهام إلى الدوري الممتاز في إنجلترا بعد التفوق على برنتفورد في نهائي ملحق الصعود في ويمبلي.
 
وكتب خان على تويتر: "أعتذر للمشجعين بسبب أدائنا".
 
وأضاف: "نحن نتطلع إلى إضافة مدافعين جدد منذ ويمبلي. أنا متأسف أننا لم نفعل عقب إصابة اثنين بكوفيد-19، وفقدان فرصة ضم لاعب آخر كنا قريبين منه ووجود مشكلة مع قلب دفاع رابع".
 
وتابع: "أعد بضم لاعبين وبجهود أكبر من هذه التشكيلة".
 
ومضى يقول: "كلنا نحتاج إلى أداء عمل أفضل. عمل كل شخص في النادي بشكل جاد جدا في العام الماضي من أجل الصعود والآن نحتاج إلى العمل بجدية أكبر من أجل البقاء".
 
وهبط فولهام من الدوري الممتاز في نهاية موسم 2018-2019 رغم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني (128.40 مليون دولار) على ضم لاعبين لكنه عاد سريعا إلى دوري الأضواء.
 
ويلعب فريق المدرب سكوت باركر مع برنتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الخميس المقبل.
Reuters
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