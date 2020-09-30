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قالت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة يضع عينيه على لاعب مانشستر سيتي الشاب إريك غارسيا، ويهدف إلى استعادته قبل أن تغلق سوق الانتقالات أبوابها مطلع الشهر المقبل.

وأكدت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية أن إدارة النادي الإسباني ستقدم عرضا نهائيا وأخيرا لنظيرتها في سيتي، للحصول على خدمات اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما، بناء على رغبة المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان.

وكان اللاعب الواعد أعلن في وقت سابق نيته في عدم تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل مع وصيف الدوري الإنجليزي، مما يعني أن إدارة النادي قد توافق على بيعه بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم الجاري.

وفي أكثر من مناسبة، أكد المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا رغبته في بقاء مواطنه غارسيا، خريج أكاديمية "لا ماسيا" في برشلونة، على الأقل حتى نهاية عقده.

وقالت "إلموندو ديبورتيفو" إن كومان يعكف حاليا على إعداد العرض النهائي لضم غارسيا، في إطار خطته لتجديد دماء الفريق الكتالوني بعد موسم هو الأسوأ له منذ سنوات.

وتقدر قيمة غارسيا في سوق الانتقالات بنحو 15 مليون يورو، لكن بسبب اقتراب نهاية تعاقده فإنه قد يرحل عن سيتي مقابل 12 مليونا فقط.

ودخل غارسيا "لا ماسيا" عام 2008 عندما كان عمره 7 سنوات، وظل هناك حتى 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، الذي ظهر معه 13 مرة في الدوري الممتاز الموسم الماضي.