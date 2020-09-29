انطلاق عملية التسجيل لرالي لبنان الدولي ال43

A + A -

ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)رالي لبنان الدولي الثالث والأربعين في 13 و14 و15 تشرين الثاني المقبل.ويشكّل الرالي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري.وأعلن النادي المنظم عن فتح باب التسجيل الاثنين 28 ايلول الجاري "أون لاين" عبر الموقع الالكتروني الرسمي للرالي التالي:

www.rallylebanon.com

وسيُقفل باب التسجيل الأربعاء الواقع فيه 28 تشرين الأول المقبل على أن يعلن النادي المنظّم اسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم المشاركين في "نجمة" راليات الشرق الأوسط: رالي لبنان.

لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:

00961-3-728333