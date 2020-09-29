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كلوب يقيم أداء المصري صلاح في مباراة ليفربول وأرسنال

29
SEPTEMBER
2020
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امتدح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، نجم فريقه، المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه في مباراة "الريدز" وأرسنال أمس الاثنين، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
 
وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد: "لعب محمد صلاح مباراة استثنائية للغاية الليلة، كنت أتمنى لو تمكن من التسجيل".
 
وأضاف: "الهدف (الثاني) الذي سجلناه كان تمريرة عرضية من الظهير الأيمن وقام الظهير الأيسر بوضع الكرة في الشباك، وهو أمر مذهل للغاية، أحب ذلك".
 
وتابع: "دخل جوتا (صفقة ليفربول الجديدة)، ولعب كرة القدم بشكل طبيعي، وحاول الدفاع بنفس الطريقة التي ندافع بها، لديه 20 بالمئة من المعلومات حول ما نقوم به بالضبط، وكان لديه اليوم (أمس) 60 أو 70 دقيقة لمشاهدة أداء (نجم ليفربول) ساديو ماني، ثم دخل الملعب وقدم أداء جيدا بشكل لا يصدق".
 
وأكمل المدرب الألماني: "لقد سجل (جوتا الذي شارك في مباراة أرسنال كبديل) هدفا رائعا، وهي مباراة رائعة في ملعب آنفيلد، لن ينسى ذلك أبدا ولن أنساه أبدا.. بداية موفقة".
 
من جهته، أشاد المدير الفني لفريق أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها فريق ليفربول، حيث قال: "لاعبو ليفربول، يمتلكون جودة عالية في اللعب، ويفهمون بعضهم البعض منذ خمسة أعوام، فهم يريدون الفوز، هذا هو ما أحبه في ليفربول، يذهبون إلى أي ملعب ويريدون الفوز فقط".
 
وأضاف مدرب "الغانرز" قائلا: "عندما يقوم أي فريق بالضغط العالي على ليفربول بشكل مثالي، فإن لديهم فان دايك، يرسل تمريرة من 60 ياردة، إلى صدر محمد صلاح، وينطلقون، هذه جودة عالية من الريدز".
 
وتابع قائلا : "للأسف الفرص التي سنحت لنا أمام مرمى ليفربول، فشلنا في ترجمتها إلى أهداف، ولذلك فهم عاقبونا على إهدار تلك الفرص".
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