المقاتل إسرائيل يؤدي حركة مشينة بحق ضحيته في الإمارات

A + A -

فاز الهولندي إسرائيل أديسانيا على البرازيلي باولو كوستا في النزال الذي جمعهما يوم الأحد في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 253" للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط أديسانيا إسرائيل خصمه في الجولة الثانية على أرض الحلبة وأنهال عليه بوابل من الضربات، مما اضطر الحكم للتدخل وإيقاف النزال، معلنا فوز الهولندي بالضربة القاضية.

وقام إسرائيل، النيجيري الأصل، بعد إيقاف المواجهة بحركة مشينة بحق خصمه البرازيلي كما يظهر في الفيديو المرفق.

وظهرت كراهية بين المقاتلين قبل النزال، فقد سخر كوستا من الهولندي بأنه لم يحصل سوى على الحزام الأزرق في رياضة "جيو جيتسو - Jiu-Jitsu" البرازيلية، فرد إسرائيل بعبارة نابية للغاية نعتذر عن ذكرها.

وحقق أديسانيا إسرائيل (31 عاما) انتصار ه العشرين من دون أن يتعرض لأي هزيمة في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

بينما تجرع باولو كوستا (29 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 13 انتصارا متتاليا.