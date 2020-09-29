living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول لا يتوقف.. 9 دقائق قلبت كل شيء

29
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق ليفربول الإنجليزي انتصارا مهما الاثنين على غريمه أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ.
 
وتفوق حامل لقب الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 على "المدفعجية" في مباراة تبدلت نتيجتها من الخسارة إلى التقدم في ظرف 9 دقائق.
 
وتقدم أرسنال في الدقيقة 25 بهدف عن طريق مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لكن أصحاب الأرض لم ينتظروا طويلا وقلبوا الطاولة على الضيوف في ظرف 9 دقائق بهدفين على التوالي عن طريق ساديو ماني (د.29)، والمدافع أندرو روبرتسون في الدقيقة 34.
 
 وانتظر ليفربول حتى الدقائق الأخيرة ليسجل هدفه الثالث وهدف ضمان الفوز عن طريق ديوغو جوتا في الدقيقة 88.
 
وجعل أرسنال المباراة صعبة على صاحب الأرض في الشوط الثاني، وكان يجب أن يدرك التعادل في الدقيقة 63 حيث كسر لاكازيت مصيدة التسلل لكن تسديدته ذهبت بسهولة إلى حارس مرمى ليفربول أليسون.
 
وحسم البرتغالي جوتا، المنتقل لليفربول قادما من ولفرهامبتون واندرارز هذا الموسم، الفوز في مشاركته الأولى مع الفريق بتسديدة من عند حدود منطق الجزاء.
 
وامتد السجل السلبي لأرسنال، الذي فاز في أول مباراتين، إلى 28 مباراة دون انتصار خارج ملعبه، على أحد الفرق الستة الكبرى.
 
وبهذه النتيجة يبقى ليفربول في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout