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الأنصار يفوز على النجمة ويحرز كأس محمد عطوي

26
SEPTEMBER
2020
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أحرز الأنصار كأس اللاعب الراحل محمد عطوي في كرة القدم، التي نظمها نادي العهد على ملعبه على طريق المطار، بفوزه على غريمه التقليدي النجمة 2- 1 الشوط الأول (1- 0)، في المباراة النهائية التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم.

 

وسجل للأنصار حسن شعيتو "موني" بكرة سددها من حافة المنطقة إلى الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس أحمد تكتوك. وعادل محمود سبليني للنجمة في الشوط الثاني بكرة رأسية إلى يمين الحارس نزيه أسعد، ليتوج سبليني هدافا للدورة برصيد 6 إصابات. ثم حسم أحمد حجازي النتيجة لمصلحة الفريق الأخضر بكرة ساقطة من فوق الحارس تكتوك.

 


وكان الحارس أسعد مميزا، وساهم في خروج فريقه فائزا بتصديه لكرات نجماوية عدة. وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي طرد الحكم محمد عيسى للاعب النجمة المخضرم عباس عطوي بالبطاقة الحمراء.

 


وأجريت مراسم التتويج للأنصار في حضور رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، وعائلة اللاعب عطوي. وسلم حيدر كأس البطولة إلى كابتن الأنصار معتز بالله الجنيدي.

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