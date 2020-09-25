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انتخابات اتحاد الترياتلون في 30 تشرين الأول المقبل

25
SEPTEMBER
2020
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دعت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للترياتلون  الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور   جلستين للهيئة  العامة الأولى في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 30  تشرين الأول المقبل  في فندق ميد تاون- غولدن توليب/الحمراء-شارع الصوراتي على الشكل التالي:
 
الجلسة العادية
 
-الجلسة الأولى عادية عند الساعة الخامسة عصراً تخصص لمناقشة واقرار البيانين المالي والاداري عن عامي  2019 و2020  ابتدأً من  1 كانون الثاني 2019  لغاية 14 تشرين الأول 2020 .
 
تعتبر الجلسة قانونية أذا حضرتها الأكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت في الجلسة الأولى  والا  فيرجأ الاجتماع الى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان  عينه  من الأسبوع التالي ويعتبر النصاب قانونياً  بمن حضر .
 
..وجلسة انتخابية
 
- الجلسة الثانية غير عادية عند الساعة السادسة مساء  من اجل  انتخاب  هيئة ادارية  جديدة في المكان عينه.
 
تعتبر الجلسة الأنتخابية قانونية  اذا كان نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت .وفي حال عدم اكتمال  النصاب  تكون الهيئة العامة مدعوة حكم للانعقاد  بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف)ممن يحق لهم التصويت في الزمان والمكان نفسه. وفي حال عدم اكتمال النصاب  في الجلسة الثانية تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع وتكون قانونية بمن حضر. 
 
يُفتح باب  الترشيح  الأثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول المقبل ويُقفل  عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأثنين 26 تشرين الأأول المقبل . لتقديم الطلبات  الرجاء  الأتصال بالأمين العام للأتحاد الدكتور أحمد خليفة على الرقم 70-825268 حيث يحصل المرشح على ايصال بذلك.
وستنشر الهيئة الأدارية لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مقر الاتحاد في اليوم التالي لأقفال باب  التراشيح.
 
Lebanese Triathlon Fede
 
 
شروط الترشيح
يشترط في المرشح :
1.ان يكون لبنانياً قد اتم الثامنة عشرة من عمره (ارفاق اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية ).
 
2.ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة( ارفاق سجل عدلي لايعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر)
 
3. أن لا يكون عضواً في أية هيئة أدارية لاتحاد آخر(رياضي،كشفي،شبابي).
 
4.أن يحصل على مصادقة جمعية واحدة على ترشيحه(ختم طلب الترشيح مع ذكر عبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي أتخذت فيها الهيئة الأدارية للجمعية قرار المصادقة مع توقيع رئيس الجمعية وامين سرها على الطلب وتحت العبارة المذكورة ).
 
يشترط في مندوب الجمعية للجلسة ما يلي:
 
1.أن يكون عضواً في الهيئة الأدارية ومزوداً بتفويض رسمي منها على ان يكون هذا التفويض مختوماً بختم الجمعية  وموقعاً من رئيسها وأمين سرها ومرفقاً بعبارة  تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها قرار التفويض .
 
2.ان يكون مزوداً بنسخة صالحة عن الافادة  الادارية مصدقة من الوزارة.
 
يشار الى ان مسابقة  الترياتلون مؤلفة من دراجات هوائية وسباحة وجري.
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