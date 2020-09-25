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في انتظار "معركتي أرسنال".. ليفربول يكتسح بسباعية

25
SEPTEMBER
2020
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تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب، وليفربول، إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوز الاول الصعب على ضيفه بورنموث من الدرجة الثانية بنتيجة 2-1، فيما سحق حامل لقب الدوري مضيفه لينكولن سيتي 7-2 في الدور الثالث، الخميس.
 
وفي المباراة الأولى، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة في الأعوام الثلاثة الماضية، بفوز صعب على بورنموث بفضل الشابين المهاجم البالغ 17 عاما ليام ديلاب (18) وابن الـ 20 عاما فيل فودن (75)، فيما سجل هدف الضيف سام سوريدج (22).
 
ودفع مدرب سيتي، الإسباني جوسيب غوارديولا بالنجمين رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين في الشوط الثاني بعد نهاية النصف الأول بالتعادل، وحقق مبتغاه اثر "خذ وهات" بين فودن ورياض محرز الذي سدد كرة من 18 مترا صدها القائم، وعادت إلى فودن الذي تابعها في الشباك.
 
ويلعب مان سيتي في الدور الرابع خارج ملعبه بمواجهة بيرنلي.
 
وفي المباراة الثانية، لم يجد ليفربول أي صعوبة للتغلب على لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة في مباراة تألق فيها الشاب كورتيس جونز بتسجيله هدفين (32 و36) على غرار الياباني تاكومي مينامينو (18 و46)، فيما أضاف السويسري شيردان شاكيري (9) والصربي ماركو غروييتش (65) والبلجيكي ديفوك أوريغي (89) أهداف الفائز، مقابل تايو إدوم (60) والهولندي لويس مونتسما (67) للفريق الخاسر.
 
وهو الفوز الثالث على التوالي لليفربول بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بفوزين على ليدز 4-3، وتشلسي 2-صفر.
 
ويلعب ليفربول أمام أرسنال في الدور التالي، وسيواجهه  بالتالي مرتين على ملعب "أنفيلد" في 3 أيام، مع لقاء أول في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.
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