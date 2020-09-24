living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة -" أكاديمية نادي بيروت "

24
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استكملت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة من أكاديمية نادي بيروت على أرض ملعب الشياح البلدي بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من الأكاديمية وعلى رأسهم أمين سرّ النادي جوزيف عبد المسيح.
 
وشدّد عبد المسيح على "أهمية تنظيم أحداث رياضية كهذه رغم الأوضاع الصعبة التي نمر بها". وفي سؤال عن امكانية أن تكون هذه البطولة بداية لعودة البطولات كافة، "أشار عبد المسيح إلى أن العالم أجمع عاد الى حياته الطبيعية بالتعايش مع وباء كورونا وأخذ الوقاية وبالتالي على الحياة أن تستمر في لبنان آخذين بعين الاعتبار كافة الاجراءات لحماية اللاعبين وأهل اللعبة". وأضاف "تفاجأت بالمستوى المميّز للاعبيبن والاعبات على الرغم من التوقف القسري لفترة طويلة".
 
وفي ما يلي نتائج أكاديمية نادي بيروت:
 
* الفائزون بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: إيليو طنّوس (دون ١٠ سنوات)، طوني كيوان (دون ١٢ سنة)، كيفن بعيني (دون ١٤ سنة)، نديم أسمر (دون ١٦ سنة)، محمد حجازي (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزات بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: روزا ماريا أندريا (دون ١٢ سنة)، فيلتشينا جرجورة (دون ١٤ سنة)، ميشيل خوري (دون ١٦ سنة).
 
* الفائزون بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: سامر أسمر (دون ١٤ سنة)، إيلي سكاف (دون ١٦ سنة)، رودي طرّاف (دون ١٨ سنة).
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout