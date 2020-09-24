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استكملت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة من أكاديمية نادي بيروت على أرض ملعب الشياح البلدي بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من الأكاديمية وعلى رأسهم أمين سرّ النادي جوزيف عبد المسيح.

وشدّد عبد المسيح على "أهمية تنظيم أحداث رياضية كهذه رغم الأوضاع الصعبة التي نمر بها". وفي سؤال عن امكانية أن تكون هذه البطولة بداية لعودة البطولات كافة، "أشار عبد المسيح إلى أن العالم أجمع عاد الى حياته الطبيعية بالتعايش مع وباء كورونا وأخذ الوقاية وبالتالي على الحياة أن تستمر في لبنان آخذين بعين الاعتبار كافة الاجراءات لحماية اللاعبين وأهل اللعبة". وأضاف "تفاجأت بالمستوى المميّز للاعبيبن والاعبات على الرغم من التوقف القسري لفترة طويلة".

وفي ما يلي نتائج أكاديمية نادي بيروت:

* الفائزون بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: إيليو طنّوس (دون ١٠ سنوات)، طوني كيوان (دون ١٢ سنة)، كيفن بعيني (دون ١٤ سنة)، نديم أسمر (دون ١٦ سنة)، محمد حجازي (دون ١٨ سنة).

* الفائزات بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: روزا ماريا أندريا (دون ١٢ سنة)، فيلتشينا جرجورة (دون ١٤ سنة)، ميشيل خوري (دون ١٦ سنة).

* الفائزون بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: سامر أسمر (دون ١٤ سنة)، إيلي سكاف (دون ١٦ سنة)، رودي طرّاف (دون ١٨ سنة).