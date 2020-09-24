النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم مسابقة "دريفت" برعاية "دنلوب"

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسابقة الثانية في الانجراف (الدريفت) للعام الجاري برعاية "دنلوب" الاحد 27 ايلول الجاري في "المزار موتور بارك" (كفردبيان) .وتستمر عملية تسجيل السائقين المشاركين في المسابقة في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك على أن يُقفل باب التسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 25 أيلول الجاري ليعلن النادي المنظّم عن أسماء السائقين وسياراتهم عند الساعة العاشرة من قبل ظهر السبت 26 الجاري.

وفي ما يلي برنامج المسابقة نهار الأحد:

-بين الساعة 9 و10 :دخول السيارات الى الموقف المغلق

-بين الساعة 9 و10.30:الفحص التقني والتدقيق الاداري

وستنطلق المسابقة عند الساعة الحادية عشرة مع العلم ان الفئات المعتمدة في المسابقة أربع وهي:فئة الهواة(street)،فئة الهواة للسيارات المعدّلة( (street modified،فئة السيارات المعدّلة بنسبة كبيرة(hybrid) وفئة المحترفين(pro).

لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم: 03-728333