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بعد مطالبة الادعاء السويسري بحبسه.. انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمة الخليفي

24
SEPTEMBER
2020
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أعلنت المحكمة الفدرالية الجنائية في سويسرا، اليوم الخميس، انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن سبورتس"، في قضية فساد.
 
وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي، إن الجلسة بدأت في تمام الثامنة صباحا بتوقيت سويسرا، السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش.
 
ويحاكم الخليفي البالغ 46 عاما، في قضية تتعلق بتهمة الفساد، وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف حصول شبكة "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030.
 
وتعتبر هذه القضية المعقدة واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015.
 
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة السويسرية، طالبت بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا، وفالكه لثلاث سنوات.
 
ويتوقع أن تنتهي غدا الجمعة، أطوار محاكمة الخليفي وفالكه، التي بدأت في الـ14 من الشهر الجاري، على أن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة، قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
روسيا اليوم
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