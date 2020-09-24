لجنة ادارية جديدة لنادي البوشرية أبو جودة رئيساً... باخوس نائبه عريبي للسر... وفارس للصندوق

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انعقدت الجمعية العمومية لنادي الشبيبة البوشرية وانتخبت بالتزكية لجنة ادارية مؤلفة من 15 عضواً ولولاية سنتين تنتهي في 28 آب 2022 .وعقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:

جان بربر ابو جودة(رئيساً)،جان اوغست باخوس(نائباً للرئيس)،رفيق محمد عريبي(اميناً للسر)،باسكال بولس فارس(أمينة الصندوق)،انطوني ناجي عبد المسيح،يوسف ناصيف الخويري،روي ميشال القاصوف،ايليو ايلي عون،جو انطوان شهوان،طوني سليم حنكش،روك عادل حكيم،دونالد انطوان راضي،انطوان جرجس كيروز،ايلي ميشال باخوس ووليد شحادة القاصوف(مستشارين).

ونالت اللجنة الادارية الجديدة افادة موقعة من مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.