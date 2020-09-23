خوراسانجيان نقل تحيات الدكتور ظريفة. تايكواندو: دورة تخريج وصقل حكام بمشاركة كثيفة ل87 حكم

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تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتايكواندو وضمن خطته لتطوير السلك التحكيمي ،أقيمت دورة تخريج حكام اتحاديين جدد ودورة صقل وترقية للحكام الاتحاديين على مدى يومين في نادي المون لاسال.حاضر في الدورة،التي شارك فيها 87 حكماً من الذكور والاناث وحضرها امين عام الاتحاد مارك حرب وعضو الاتحاد غسان ابو عراج واتّخذ خلالها الاتحاد كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، نائب رئيس لجنة الحكام في آسيا المحاضر الدولي دانيال خوراسانجيان.

في بداية الدورة ، النشيد الوطني اللبناني فالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في بداية آب الفائت.ثم القى خوراسانجيان كلمة نقل خلالها تحيات رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة الذي تمنى فيها التوفيق للمشاركين في الدورة مؤكداً ان الاهتمام الأول والأخير لرئيس واعضاء الاتحاد هو "مجتمع التايكواندو" الذي ينمو كثيراً خاصة في السنوات الأخيرة.

ثم شرح خوراسانجيان كافة التفاصيل المتعلقة بقوانين اللعبة وتم عرض جميع الحالات التحكيمية الممكنة مع اعادة اللقطات (ريبلاي) خلال المباريات. كما تضمّنت الدورة اختباراً خطياً.