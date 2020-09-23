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يوفنتوس يستعيد "نجمه القديم".. وسواريز "المستفيد"

23
SEPTEMBER
2020
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حط المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا في تورينو، مساء الاثنين، تمهيدا لعودته إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 45 مليونا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
 
وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال إلى اليوفي من برشلونة بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.
 
وأظهر مقطع فيديو نشره يوفنتوس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وصول موراتا في وقت متأخر من، مساء الاثنين، إلى مطار كاسيلي في تورينو حيث كان في استقباله مجموعة من مشجعي يوفنتوس، وذلك تمهيدا لإجراء الفحص الطبي الروتيني والتوقيع على عقد انتقاله معارا لموسم واحد مع خيار التعاقد معه نهائيا في يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.
 
وكشفت "سكاي سبورت" أيضا أن عقد موراتا يتضمن بندا يسمح له باللعب الموسم المقبل مع يوفنتوس على سبيل الإعارة أيضا.
 
وسبق لموراتا أن دافع عن ألوان يوفنتوس لموسمين بين 2014-2016 قادما من ريال مدريد، إلا أن الأخير فَعَلَ البند الذي يسمح له باستعادة المهاجم الدولي الذي سجل 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص "السيدة العجوز" وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس المحليين مرتين إضافة الى لقب في الكأس السوبر الإيطالية.
 
لكن عودة موراتا إلى النادي الملكي لم تدم طويلا، إذ قرر الأخير التخلي عنه في الموسم التالي لصالح تشلسي، الذي أعاره بعدها لفريق بداياته الكروية أتلتيكو في يناير 2019، قبل أن يوقع في صيف ذلك العام نهائيا مع "لوس روخيبلانكوس".
 
وتحدثت تقارير في إسبانيا عن أن رحيل موراتا إلى يوفنتوس يمهد الطريق أمام أتلتيكو للتعاقد مع لويس سواريز كلاعب حر ب عد تحريره من عقده مع برشلونة مقابل تقاضي نصف مستحقاته المالية عن العام الأخير من عقده مع النادي الكاتالوني بحسب ما أفادت وسائل الإعلام.
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