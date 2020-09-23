بسبب خطأ إداري بدائي.. روما يحتسب خاسرا 0-3 في افتتاح الدوري

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خطأ إداري "فادح" ارتكبه نادي روما الإيطالي، تسبب باحتسابه خاسرا في افتتاح بطولة الدوري الإيطالي "سيريا آ"، بعد أيام من تعادله سلبا في اللقاء.

وقرر الاتحاد الإيطالي احتساب روما خاسرا بنتيجة 0-3، عقوبة له لأنه أشرك لاعبا غير مسجل في تشكيلة الفريق، وهو الغيني أمادو دياوارا.

ووفقا لمصادر إيطالية، أدرجت إدارة روما دياوارا ضمن قائمة الفريق تحت سن 22 عاما، عن طريق الخطأ، ولم تدرجه ضمن قائمة الفريق الأول، التي تم تسليمها للاتحاد الإيطالي من قبل كل الفرق قبل انطلاق الموسم.

وبذلك اعتبر الاتحاد الإيطالي دياوارا غير مؤهل للمشاركة في افتتاحية الفريق بالدوري أمام فيرونا، الأمر الذي أدى لمعاقبة الفريق بسبب مشاركته.

وشارك دياوارا أساسيا في المباراة الافتتاحية بالدوري، والتي انتهت بالتعادل 0-0، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 89.

وأثارت "الغلطة البدائية" سخرية وانتقادات لاذعة لإدارة نادي روما، لأنها كلفت النادي أول نقطة في البطولة، خاصة أنها جاءت مصاحبة لتذبذ كبير للفريق محليا وأوروبيا طوال الموسم الماضي.