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انسحابات جديدة من تصفيات فرنسا المفتوحة

22
SEPTEMBER
2020
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قال منظمون إن ستة لاعبين انسحبوا من تصفيات منافسات فردي الرجال والسيدات لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا.
 
وفي وقت سابق تم الإعلان عن إصابة اثنين من اللاعبين ومدرب بمرض كوفيد-19 والتأكد من اختلاط ثلاثة آخرين بالمدرب وانسحبوا جميعا من البطولة.
 
وأعلن المنظمون بعد ذلك عن إصابة لاعبة بالفيروس وانسحابها من المنافسات.
 
وستبدأ التصفيات في وقت لاحق اليوم الاثنين بينما من المقرر أن تنطلق الأدوار الرئيسية في 27 سبتمبر.
 
وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان: "يستطيع مسؤولو بطولة رولان جاروس تأكيد إصابة لاعبين اثنين ينافسان في التصفيات بفيروس كورونا كما تأكد وجود اتصال وثيق بين ثلاثة لاعبين آخرين ومدرب أصيب أيضا بكوفيد-19".
 
وأضاف: "تماشيا مع بروتوكول الصحة الخاص بالبطولة، لن يشارك اللاعبون الخمسة في التصفيات وسيعزلون أنفسهم لمدة سبعة أيام".
 
ولم يكشف المنظمون عن أسماء اللاعبين الذين انسحبوا من البطولة لكن دامير جومهور قال إنه انسحب لأن نتيجة فحص مدربه بيتار بوبوفيتش جاءت إيجابية.
 
وكتب في حسابه على إنستغرام: "لهذا السبب لن ألعب في رولان غاروس ولا يوجد لدي أي فرصة في المنافسة".
 
وأضاف اللاعب البوسني الذي بلغ الدور الثالث في رولان غاروس عامي 2015 و2018 :"لم يحصل على فرصة الخضوع لفحص ثان ونحن على ثقة في أنها نتيجة خاطئة لأن مدربي يمتلك أجساما مضادة".
 
وتقام بطولة فرنسا المفتوحة في الفترة من 27 سبتمبر  إلى 11 أكتوبر بعد تأجيلها من موعدها المعتاد في مايو ويونيو.
 
ويخطط الاتحاد الفرنسي للتنس إلى السماح بحضور 5 آلاف مشجع كل يوم بعد الزيادة الأخيرة في عدد حالات كوفيد-19 بالبلاد.
روسيا اليوم
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