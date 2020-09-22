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الهلال يعلن إصابة لاعبين آخرين بفيروس كورونا

22
SEPTEMBER
2020
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أعلن الهلال السعودي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، وذلك غداة تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا رغم غياب 15 لاعبا بسبب إصابتهم بـ"كوفيد-19".
 
وقال الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، في صفحته على تويتر "أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال إصابة الثلاثي محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
 
في المقابل عاد إلى التدريبات الجماعية التي أجريت الاثنين قائد الفريق سلمان الفرج تحضيراً لمواجهة الأربعاء ضد شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، بعدما أجرى مسحتين طبيتين جاءت نتيجتهما سلبية، في الوقت الذي استبعد فيه محمد الواكد من البطولة.
 
وتجاوز صالح الشهري ونواف العابد ومحمد البريك، وحمد العيدان إضافة إلى إداري الفريق سعود كريري المسحة الأولى التي جاءت نتيجتها سلبية الاثنين، فيما تتبقى لهم إجراء المسحة الثانية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي لعودة اللاعبين إلى التدريبات.
 
وتجاوز الهلال ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابات بـ"كوفيد-19"، وتأهل الأحد للدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.
 
وشارك الهلال بتشكيلة من الاحتياطيين وفريق الشباب بعد افتقاده لـ15 لاعبا لإصابتهم بالفيروس، أبرزهم هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميس ولاعب وسطه الإيطالي سيباستيان جوفينكو، ما فرض عليه خوض اللقاء بثلاثة لاعبين فقط على دكة البدلاء، أحدهم حارس مرمى.
 
ورغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال الساعات الماضية، اضطر الهلال لخوض اللقاء بعد أن رفض الاتحاد الآسيوي طلبه بالتأجيل.
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