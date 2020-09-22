living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"العجوز" إبراهيموفيتش يمنح ميلان الفوز بهدفين أمام بولونيا

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين وأهدر فرصة أمام المرمى الخالي من حارسه في فوز ميلان 2-صفر على ضيفه بولونيا ليستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بشكل مثالي.
 
وافتتح المهاجم البالغ عمره 38 عاما التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 35 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء، هي الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد خمس دقائق من الاستراحة.
 
ومدد ميلان سجله الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة بجميع المسابقات وبدأ من حيث انتهى الموسم الماضي في دليل على قدرته على المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
 
وقال إبراهيموفيتش الذي أحرز 14 هدفا في 22 مباراة منذ عودته في فترة ثانية إلى ميلان في يناير كانون الثاني الماضي "لو كنت في العشرين من العمر لسجلت هدفين آخرين.
 
"لا أريد أن يتحدث البعض عن سني، أريد أن تكون معاملتي مثل الجميع. ليس من المهم أنني أبلغ 38 عاما، أريد أن تكون معاملتي مثل لاعب بعمر 20 عاما ويقوم بالعمل ذاته".
 
 إبراهيموفيتش يهز الشباك
وكاد روبرتو سوريانو أن يمنح بولونيا التقدم بعد 90 ثانية لكن تسديدته غيرت اتجاهها إلى خارج المرمى قبل أن يفرض ميلان، الذي خسر مباراته الأولى في الدوري في آخر موسمين، سيطرته على المباراة.
 
وأهدر إسماعيل بن ناصر فرصة أمام المرمى قبل أن يقفز إبراهيموفيتش أعلى من دفاع بولونيا ليحول تمريرة تيو هرنانديز العرضية بضربة رأس داخل المرمى.
 
وحصل بن ناصر على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تدخل من ريتشاردو أوسوليني.
 
واحتسب الحكم ركلة حرة في البداية لكنه غير قراره إلى ركلة جزاء بعد استشارة حكم الفيديو المساعد ونفذ إبراهيموفيتش الركلة بنجاح في الزاوية اليمنى العليا.
 
وكاد المهاجم السويدي أن يكمل الثلاثية عندما تلقى تمريرة هاكان شالهان أوغلو وراوغ الحارس أوكاش سكوروبسكي لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.
 
وسدد البديل فيدريكو سانتاندير لاعب بولونيا كرة في العارضة قبل أن يُطرد زميله ميتشل دايكس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 88.
 
وحضر ألف متفرج في ملعب سان سيرو وفقا للوائح جائحة فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة الإيطالية وفضل ميلان أن يقتصر هذا العدد على العاملين في مجال الصحة المحلية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout