ميسي يودع فيدال برسالة عاطفية مؤثرة

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ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، زميله التشيلي أرتورو فيدال، الذي سيرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، برسالة مؤثرة عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام".

وأصبح توقيع أرتورو فيدال على عقد مع إنتر ميلان مسألة وقت، وبالفعل وصل التشيلي مساء اليوم الأحد إلى مدينة ميلانو.

وتمنى ليونيل ميسي حظا سعيدا لأرتورو فيدال خلال مسيرته القادمة في الدوري الإيطالي وكتب له رسالة مؤثره عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" مرفقة بصورتهما سويا: "لقد كنت أعرفك فقط من مواجهة بعضنا البعض وكنت دائما تبدو وكأنك ظاهرة بالنسبة لي، لكن لاحقا كنت محظوظا بلقائك شخصيا وفاجأتني أكثر. لقد مر عامان من مشاركة الكثير من الأشياء وجعلت نفسك بارزا جدا، غرفة تبديل الملابس ستفتقدك، يا أرتورو فيدال. أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة في ناديك الجديد. سنلتقي مرة أخرى بالتأكيد".

وغادر أرتورو فيدال، البالغ من العمر 33 عاما، برشلونة بعد ظهر يوم الأحد، إلى مدينة ميلانو، استعدادا للخضوع للفحص الطبي يوم الاثنين، في فريق إنتر ميلان، ومن ثم سيوقع على عقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم آخر، مقابل حصوله على راتب صافي بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم، بينما سيحصل برشلونة على نصف مليون يورو من قيمة الانتقال بالإضافة إلى بعض المتغيرات من خلال أداء اللاعب.

ووفقا لصحيفة "سبورت ميديا ست" الإيطالية، فإن اللاعب التشيلي طالب بارتداء القميص الرقم (22) مع فريق "النيراتزوري" ويأمل أن يرحل الأوروغوياني ماتياس فيتشينو فيسينو ليرث رقم قميصه (8).

ويأتي رحيل فيدال عن "كامب نو" معقل برشلونة، بعدما أخبره المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته مع "البلوغرانا" في الموسم الجديد (2020-2021).