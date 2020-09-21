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"عمومية" النادي اللبناني للسيارات والسياحة صادقت على البيانين الاداري والمالي بالاجماع

21
SEPTEMBER
2020
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انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في مقره بالكسليك وسط اجراءات صارمة اتخذها النادي للوقاية من وباء "كورونا".النشيد الوطني افتتاحاً،فكلمة  من نائب رئيس النادي نبيل كرم رحّب فيها بالحاضرين وطلب الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء انفجار مرفأ بيروت في بداية  آب الفائت والشهداء الذي سقطوا من اعضاء النادي.ثم تحدث عن الجلسة المخصصة لتلاوة واقرار البيانين الاداري والمالي عن عام 2019 والتصديق على روزنامة العام 2020.
 
ثم تلا أمين عام النادي كميل ادّه البيان الاداري الذي تضمّن بالتفصيل كافة النشاطات التي جرت في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس النادي اضافة الى الأعمال التي شهدها النادي في سبيل تحديثه على كافة الصعد الانمائية والبيئية والرياضية وغيرها مضيفاً أن  مجلس ادارة النادي  سيواصل العمل على تطوير النادي.وجرى التصديق على البيان الاداري بالاجماع بعد مناقشته.
 
بدوره تلا امين المال المحامي ايلي آصاف البيان المالي المفصّل بالأرقام مفنداً النفقات والواردات بشكل شفاف وتم التصديق عليه بالاجماع ايضاً بعد مناقشته وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة  مجلس ادارة النادي .كما جرى التصديق على موازنة العام 2020 .
 
ثم اجاب كرم وادّه وآصاف على اسئلة أعضاء الجمعية العمومية.
 
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