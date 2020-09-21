لجنة ادارية جديدة لنادي عمشيت القصيفي رئيساً...خليفة نائبته والكلاّب للسر

A + A -

انتُخبت لجنة ادارية جديدة لنادي عمشيت الرياضي لولاية سنتين خلال الجمعية العمومية للنادي الجبيلي التي انعقدت الأحد الفائت.وبعد فرز الأصوات واعلان النتائج ،عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت نتيجتها كالآتي:

- الرئيس : يوسف غطّاس القصيفي

- نائب الرئيس :بولا رفيق خليفة

- امين السر: زياد سمير الكلّاب

- امين الصندوق :رامي وجدي موسى

- علاقات عامّة واعلام: ترايسي جوزف يونان

- مستشار شؤون الناشئين: انطوان فوزي زغيب

- مستشار فنون جميلة ومحترفات: كريستال روفايل الحويك

- مستشار انشاء وتجهيز: شربل جوزف الزغندي

- مستشار الثقافة: ارنست سليمان

- مستشار الكرة الطائرة: كابي بشارة القصيفي

- مستشار كرة السلّة : ميريللا سعد بدوي

- مستشار كرة الطاولة: شربل ميلاد عيسى