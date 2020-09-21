living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة ادارية جديدة لنادي عمشيت القصيفي رئيساً...خليفة نائبته والكلاّب للسر

21
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتُخبت لجنة ادارية جديدة لنادي عمشيت الرياضي لولاية سنتين  خلال الجمعية العمومية للنادي الجبيلي التي انعقدت الأحد الفائت.وبعد فرز الأصوات واعلان النتائج ،عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت نتيجتها كالآتي:
- الرئيس : يوسف غطّاس القصيفي
- نائب الرئيس :بولا رفيق خليفة
- امين السر: زياد سمير الكلّاب 
- امين الصندوق :رامي وجدي موسى 
- علاقات عامّة واعلام: ترايسي جوزف يونان
- مستشار شؤون الناشئين: انطوان فوزي زغيب 
- مستشار فنون جميلة ومحترفات: كريستال روفايل الحويك
- مستشار انشاء وتجهيز: شربل جوزف الزغندي
- مستشار الثقافة: ارنست سليمان 
- مستشار الكرة الطائرة: كابي بشارة القصيفي 
- مستشار كرة السلّة : ميريللا سعد بدوي 
- مستشار كرة الطاولة: شربل ميلاد عيسى
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout