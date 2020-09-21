طواف فرنسا.. كيف صنع دراج فريق الإمارات التاريخ؟

A + A -

بات تاداي بوغاتشار عن 21 عاما أصغر دراج يتوج بطلا لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية منذ النسخة الثانية عام 1904، وذلك بعدما أنهى النسخة الـ107 متصدرا للترتيب العام في أول مشاركة له.

ونال بوغاتشار الذي يحتفل الإثنين بميلاده الثاني والعشرين، اللقب بعدما انتزع القميص الأصفر المخصص للمتصدر السبت في المرحلة قبل الأخيرة التي كانت ضد الساعة، من مواطنه بريموز روغليتش نتيجة اكتفاء الأخير بالمركز الخامس بفارق قرابة دقيقتين.

ثم حافظ دراج فريق الإمارات على الصدارة بعد المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 122 كلم بين مانت-لا-جولي وجادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس، وفاز بها الإيرلندي سام بينيت بعدما تقدم بالسرعة النهائية على كل من الدنماركي مادس بيدرسن والسلوفاكي بيتر ساغان والنروجي ألكسندر كريستوف.

وبقي بوغاتشار متقدما على مواطنه روغليتش بفارق 59 ثانية بعد المرحلة الختامية، أمام الاسترالي ريتشي بورت والاسبانيين ميكل لاندا والاسباني أنريك ماس، ليصبح ثاني أصغر بطل في تاريخ الطواف بعد هنري كورنيه الذي فاز بالنسخة الثانية عام 1904 حين كان في العشرين من عمره.

وأسدل بوغاتشار الستار على نسخة كان من المفترض أن تنطلق قبل شهرين لكن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت بإرجائها، في المركز الحادي والأربعين خلال المرحلة الحادية والعشرين الختامية لكن بفارق 8 ثوان فقط عن الفائز.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الاميركي غريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الاصفر في المرحلة الاخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الاول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

وبات بوغاتشار أول سلوفيني يتوج باللقب بعد 3400 كلم من الإثارة والكثير من الخيبة، لاسيما بالنسبة لفريق إينيوس، الفائز باللقب في الأعوام الخمسة الماضية، إذ دفع ثمن قرار خوض النسخة الـ107 من دون البريطانيين كريس فروم، بطل 2013 و2015 و2016 و2017، وجيراينت توماس، بطل 2018، معولا على حامل اللقب الكولومبي إيغان برنال.

لكن الدراج الكولومبي انسحب بعد أن تخلف كثيرا عن دراجي الطليعة وتذمره من مشاكل في ظهره.

وتبخرت آمال ابن الـ23 عاما في الاحتفاظ باللقب منذ الأحد الماضي، في أولى المراحل الجبلية لنسخة هذا العام، بعد تخلفه بفارق أكثر من ثماني دقائق عن دراجي الطليعة.

وقال برنال بحسب البيان الذي نشره فريقه "من الواضح أنها ليست الطريقة التي أردت أن أنهي بها طواف فرنسا، لكني أوافق على أنه القرار الصحيح بالنسبة لي في ظل هذه الظروف".

ورغم الاجراءات والتدابير الصحية المشددة، لم يسلم الطواف الفرنسي من "كوفيد-19"، إذ أصيب مدير السباق كريستيان برودوم وتعين عليه الابتعاد لمدة أسبوع.

وتطبيقا للاجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لم يسمح سوى لخمسة آلاف متفرج بمتابعة حفل توزيع جوائز النسخة الـ107 من الطواف الفرنسي الشهير أمام قصر النصر.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الحادية والعشرين الاخيرة:

1- الايرلندي سام بينيت 2,53,32 ساعة

2- الدنماركي مادس بيدرسن نفس التوقيت

3- السلوفاكي بيتر ساغان نفس التوقيت

4- النروجي الكسندر كريستوف نفس التوقيت

5- الايطاللي ايليا فيفياني نفس التوقيت

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 87:20,05 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 59 ثانية

3- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:30 دقائق

4- الاسباني ميكل لاندا بفارق 5:58 د

5- الاسباني أنريك ماس بفارق 6:07 د