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انتخابات تزكية في اتحاد الدراجات الهوائية زادوريان رئيساً...سلّوم نائبه...وريتونليان للسر ومنحة من الاتحاد الدولي بقيمة 20 ألف دولار

18
SEPTEMBER
2020
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انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية لولاية اربع سنوات برئاسة فاتشيه زادوريان خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في سنتر أغباليان(مزهر).وحضرت ممثلة وزارة الشباب والرياضة جوانا رمّال،مندوبو ثمانية أندية من اصل  احد عشر يحق لها التصويت والمرشحون ورجال صحافة واعلام.
 
الجمعية العمومية
وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعية عمومية عادية سنوية حيث تمّ اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" واستُهلّت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح انفجار مرفأ بيروت وشهداء الجيش اللبناني.ثم القى رئيس الاتحاد فاتشيه زادوريان كلمة جاء فيها"عام 2020 كان مليئاً بالصعاب على الصعد السياسية و الاقتصادية والصحية والمتمثّل بوباء كورونا.انتخاباتنا هي باكورة  انتخابات الاتحادات الرياضية .اود ان اشكر رئيس اللجنة الأولمبية جان همام لرعايته الحركة الأولمبية في لبنان ولقد قررنا اعفاء الأندية من كافة رسوم العام 2020 .وأود الكشف عن أمر هام أن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية دافيد لابارتيان ابلغني ان الاتحاد الدولي سيمنح  نظيره اللبناني مساهمة مالية  بقيمة عشرين ألف دولار أميركي مما سيساهم في سد عجز صندوق الاتحاد علماً أننا لم نحصل على اي مساعدة من وزارة الشباب والرياضة مع الاشارة الى  أننا نظمنا بطولة آسيا للدراجة الجبلية في ايلول 2019 بنجاح بمشاركة 17 دولة وهو رقم قياسي وبرعاية الوزارة واود ان اشكر رجال الصحافة والاعلام  لتغطيتهم أخبار  اتحاد الدراجات".
 
ثم تُلي البيان الاداري عن عام 2019 وتم التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته.كذلك تُلي البيان المالي عن العام عينه وتم التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته وبالتالي تبرئة ذمة اللجنة الادارية.
 
واشار زادوريان الى أن التصديق على البيانين الاداري والمالي لعام 2020 سيتم خلال الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في بداية العام المقبل.
الجمعية الانتخابية
ثم انتقل الحاضرون الى الجمعية العادية الانتخابية وترأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً نظرت حبيبان الذي أعلن عن ترشّح سبعة مرشحين يستوفون الشروط القانونية لملء المقاعد السبعة معلناً فوز المرشحين السبعة بالتزكية وسط تصفيق الحاضرين.ثم جرت عملية توزيع المناصب  كالآتي: فاتشيه زادوريان(رئيساً)، قيصر سلّوم (نائباً للرئيس)، اردا ريتونليان(أمينة السر)، لطفيك قودالازيان(أميناً للصندوق)، نظرت حبيبيان(محاسباً) ،رفيق عيد وانجيلا باتابتيان(مستشارين).
وبعد عملية توزيع المناصب ، هنأ رئيس هومنمن(لبنان) والرئيس السابق للاتحاد ميساك نجاريان اللجنة الادارية الجديدة والقديمة مشيداً برئيسها فاتشيه زادوريان وبالاتحاد الذي استضاف بنجاح بطولة آسيا العام الفائت بمشاركة مئات الدراجين من 17 دولة متمنياً التوفيق للجنة الادارية الجديدة في مهامها.
بدوره،قال زادوريان"التوصّل الى اجماع أمر صعب واود ان اشكر مرشح نادي عاليه عبدالله تابت على عدم ترشحه للوصول الى انتخابات تزكية.عائلة الاتحاد تضم 15 ناد(11 منها يحق لها التصويت) وعندما يصبح عدد الأندية 16 سيرتفع عدد اعضاء اللجنة الادارية الى تسعة بدلاً من سبعة.ولقد اعتمدنا تمنّي الاتحاد الدولي  بوجود "الكوتا" النسائية عبر وجود سيدتين في اللجنة الادارية الحالية .وأود أن اشكر امينة السر السابقة المحامية صونيا جرجس على عملها الجبار وعلى التعاون المثمر وجمعية هومنتمن على ثقتها بي .كما اشكر وزراء الشباب والرياضة المتعاقبين  وفي مقدمتهم أول وزير للشباب والرياضة  الدكتور سيبوه هوفنانيان(2000-2005) .كما أود شكر جمعية هومنمن على التعاون الوثيق الدائم وأريد  أن أكشف أمراً ان ولايتي الرئاسية الحالية ستكون الأخيرة لي بعد عشرين سنة في منصب الرئاسة.
ثم اعلن زادوريان عن تقديم درع تذكاري  الى الأمينة العامة السابقة المحامية صونيا جرجس تسلّمه نائب الرئيس قيصر سلّوم.
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