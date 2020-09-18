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دورية الخدمات المرورية البريطانية تنقذ صلاح بعد سيارته (صورة)

18
SEPTEMBER
2020
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تعرض النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من مدينة "نتسفورد" الإنجليزية، الأسبوع الماضي.
 
وذكرت الصحيفة، أن سيارة صلاح، وهي من طراز "بنتلي كونتيننتال جي تي"، تعطلت على أحد الطرق السريعة، بعدما حدث ثقب في أحد إطاراتها، مضيفة أن دورية مرورية، تدخلت على الفور لتقديم المساعدة اللازمة للنجم المصري الذي كان يقود السيارة.
 
 وأوضحت أن روب ريدغون، وهو أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة وصلاح إلى منزله.
 
ونقلت الصحيفة عن ريدغون قوله: "لقد سألته (صلاح) عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ.. بالطبع لم يفعل ذلك، لكنني أخبرته بابتسامة أن الشاحنة مثل البنتلي!".
 
وأضاف: "كان صلاح مهذبا للغاية، وقمت بإعادته للمنزل، وعندما وصلنا، ذهب لإحضار ابنته الصغرى ليريها السيارة خلال إنزالها".
 
ويبدو أن هذا الحادث لم يؤثر على صلاح، حيث تمكن بعد ذلك بأيام قليلة، من تسجيل ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول، ليقوده للفوز على ليدز يونايتد 4-3، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، الذي انطلقت منافساته نهاية الأسبوع الماضي.
روسيا اليوم
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