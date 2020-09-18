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لاعبو بايرن ميونيخ يهيمنون على ترشيحات جوائز دوري الأبطال

18
SEPTEMBER
2020
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هيمن لاعبو بايرن ميونيخ المتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ترشيحات جوائز المسابقة عن موسم 2019-2020 بوجود سبعة لاعبين في قوائم مختصرة عقب انتصاره على باريس سان جيرمان في النهائي في لشبونة.
 
وسيتنافس روبرت ليفاندوفسكي، الذي تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، على جائزة أفضل مهاجم مع نيمار وكيليان مبابي ثنائي سان جيرمان الذي خسر في النهائي 1-صفر.
 
ويتنافس مانويل نوير، الذي خرج بشباك نظيفة ست مرات، على مركز أفضل حارس مرمى مع كيلور نافاس من سان جيرمان ويان أوبلاك حارس أتليتيكو مدريد.
 
وهيمن ديفيد الابا وألفونسو ديفيز ويوشوا كيميش على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع، بينما سيتنافس تياغو ألكانتارا وتوماس مولر ثنائي بايرن مع كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب وسط.
 
ولأول مرة هذا العام، سيكرم الاتحاد الأوروبي (اليويفا) أفضل حارسة مرمى ومدافعة ولاعبة وسط ومهاجمة في دوري الأبطال للسيدات.
 
وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال للرجال لموسم 2020-2021 في الأول من أكتوبر.
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