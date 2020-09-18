تعزية من اتحاد الكرة الطائرة باللاعب الراحل محمد عطوي

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تقدّمت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بالتعازي الحارة الى عائلة اللاعب الراحل محمد عطوي بوفاته بعد اصابته برصاصة طائشة.وجاء في بيان صدر عن الاتحاد" باسم رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وباسم عائلة اللعبة نتقدّم من عائلة اللاعب الراحل محمد عطوي ومن اتحاد كرة القدم ومن ناديي الانصار والأهلي- الأخاء (عاليه) ومن عائلة كرة القدم اللبنانية بأحر التعازي لرحيل لاعب منتخب لبنان الخلوق محمد عطوي الذي تألق في الملاعب وكان نجماً بكل معنى الكلمة.تعازينا الحارة مجدداً الى أهله وعائلته راجين من الله أن يتغمّده بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان".