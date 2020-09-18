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أنشأ فريق للسباقات يضم 15 سيارة السائق اللبناني هنري قاعي يتطلّع للاحتفاظ بلقب الشرق الأوسط للمرة الثالثة

18
SEPTEMBER
2020
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بات بطل الشرق الاوسط للراليات  لفئة الدفع الأمامي "ميرك 3" لعامي  2018 و 2019 السائق اللبناني المميّز هنري قاعي قاب قوسين أو أدنى من احراز لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي مع تصدّره بطولة الشرق الأوسط للعام الجاري بعدما نجح في احراز لقب فئته في سباق سلطنة عُمان الجولة الأولى من  البطولة الاقليمية .ولقد أثبت  قاعي  فاعليته ووجوده القوي على الساحتين الاقليمية واللبنانية مع صعوده الى منصة التتويج في المركز الأول في فئته في  السباقين الأخيرين اللذين أقيما في لبنان ونظمهما النادي اللبناني للسيارات والسياحة.فبعد احرازه لقب رالي عمان الدولي لفئة الدفع الامامي حاصداً اربعين نقطة، يستعد قاعي للمشاركة في الراليات المقبلة.كما احرز لقب فئته في سباق تسلّق الهضبة الذي اقيم في رومية(لبنان) منذ نحو اسبوعين وسباق السرعة(سبيد تيست) الذي اقيم في المتين(لبنان) الأحد الفائت.
 
وسيشارك قاعي على سيارة سيتروين دي اس 3 في رالي لبنان بتشرين الثاني المقبل في حال سمحت الظروف باقامة الرالي.
 
ويستعد قاعي،المولود في العام 1980 والذي بدأ مسيرته في الرياضة الميكانيكية في العام 2017،  للمشاركة في جولتين من جولات بطولة قطر للراليات الصحراوية القصيرة "باجا" واللتين ستقامان في 30 و31 تشرين الثاني المقبل و11 و12 كانون الاول المقبل على متن "Can- Am t3" ولن تكون مشاركته الاولى في هذا النوع من الراليات اذ سبق له أن شارك في سباق باجا على متن "نيسان باترول تي2".واوضح قاعي انه يخطط للمشاركة في جميع جولات بطولة الشرق الأوسط العام المقبل الى جانب مشاركته في جميع جولات بطولة لبنان لعام 2021 ايضاً.
 
وفي سياق متّصل،قرّر قاعي تأسيس فريق للسباقات مؤلف من "ترسانة" سيارات تضم  15 سيارة . فمشاركة الفريق في العام القادم لن تقتصر على بطولة الشرق الاوسط للراليات وبطولات لبنان للراليات وسباقات السرعة وتسلق الهضبة ، حيث ان الخطة تلحظ المشاركة ايضاً ببطولة اوروبا للراليات وهو أمر لافت. 
 
يشار الى أن رعاة قاعي  هم:البحاري،ان كاي ترايدينغ،اس اي كيو قطر،ميك،بس سي ال،ميشلين موتورسبورت،ارامكس،ترافل بيز،ام ام اس راسينغ،جي كاست وسي سي ال.
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